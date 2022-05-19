Во Владимирской области со вчерашнего дня велись поиски Максима Никулина, мы сообщали об этом. ...

Во Владимирской области со вчерашнего дня велись поиски Максима Никулина, мы сообщали об этом.Поисково-спасательные мероприятия, которые велись после заявления о пропаже в городе Александрове 12-летнего ребенка, прекращены. Мальчик найден! Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице «Вконтакте».К счастью, мальчика нашли живым. Подробности поисковой операции пока не известны.