Подведены итоги за январь-апрель 2022 года.

В январе-апреле 2022 года на переездах Горьковской железной дороги было выявлено 217 нарушений правил дорожного движения. Это на 22% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.За четыре месяца три случая столкновения автомобилей с поездами произошло на самих переездах и один случай - на территории рядом с ним. В ДТП погибли два человека (в январе-апреле 2021 года – восемь аварий, один пострадавший). Во всех случаях водители автомобилей грубо нарушили правила пересечения путей.Для предотвращения ДТП сотрудники Горьковской магистрали проводят мониторинг состояния железнодорожных переездов, ремонтируют их, модернизируют и оснащают дополнительными системами безопасности.Кроме того, проводится информационно-разъяснительная работа с автомобилистами. С начала года в просветительских мероприятиях приняли участие 72,8 тысячи человек. Вместе с транспортной полицией сотрудники ГЖД провели больше 580 рейдов по выявлению нарушителей.Горьковская железная дорога призывает водителей: будьте аккуратны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения при пресечении железнодорожных переездов.