Крысы выходят на охоту. На проспекте Строителей, около автобусной остановки, напротив бывшего гуманитарного университета развелись грызуны. Они питаются пищей, которой кормят голубей. Как

Крысы выходят на охоту. На проспекте Строителей, около автобусной остановки, напротив бывшего гуманитарного университета развелись грызуны. Они питаются пищей, которой кормят голубей. Как бороться с вредителями? В проблеме разбирался Евгений Павлов. Местные жители называют это место «поющий куст». Здесь целый животный мир: вороны, воробьи, голуби и крысы. По словам местных жителей, грызуны здесь появились полгода