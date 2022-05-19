Ребенок, пропадавший около суток, вернулся домой. В Александрове поиски 12-летнего пропавшего мальчика завершились успехом, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Заветные

Ребенок, пропадавший около суток, вернулся домой. В Александрове поиски 12-летнего пропавшего мальчика завершились успехом, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Заветные «Найден! Жив!» появились в группе «Лиза Алерт» ВКонтакте спустя 6 часов с момента объявления мальчика в розыск. Ранее поисковики сообщали, что о его местонахождении ничего не известно с 18 мая. Информация о том, где