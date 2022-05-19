На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Ведётся регулировка дорожного движения. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное дело.

Во Владимире при столкновении автобуса с иномаркой пострадали три человека. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, в 7.35 16 мая в районе дома №17 по улице Гагарина водитель автобуса «Мерседес», двигаясь в сторону улицы Большая Московская, проехал на красный сигнал светофора. Из-за нарушения ПДД он столкнулся с «Фордом», который двигался на зелёный.В результате аварии пострадали водитель легковушки, находящийся в ней ребёнок и пассажир автобуса.На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Ведётся регулировка дорожного движения. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное дело.