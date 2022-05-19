Детский городок площадью 800 кв.м. к 1 июня появится у владимирского Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Сейчас на территории завершается второй этап благоустройства,

Детский городок площадью 800 кв.м. к 1 июня появится у владимирского Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Сейчас на территории завершается второй этап благоустройства, сообщили в мэрии Владимира в четверг, 19 мая. На четырех игровых зонах установят тематические комплексы для детей разных возрастов, канатные и сетчатые конструкции, качели и комплексы для спортивных тренировок. Площадки