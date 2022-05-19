В Александрове разыскивают без вести пропавшего 12-летнего ребенка. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 18 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Рост Максима

В Александрове разыскивают без вести пропавшего 12-летнего ребенка. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 18 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Рост Максима – 165 см, худощавого телосложения. Черные волосы, карие глаза. В момент пропажи был одет в черно-белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. На спине висел черный рюкзак. Всех, кто обладает какой-либо