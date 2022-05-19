Сегодня пионерскому движению исполнилось 100 лет. 19 мая 1922 года в СССР была создана одна из...

Сегодня пионерскому движению исполнилось 100 лет. 19 мая 1922 года в СССР была создана одна из самых известных в мире детских организаций.Её символом стал красный галстук. В пионеры принимали школьников 9-10 лет, а после достижения восемнадцати их ждал комсомол. Пионеры занимались общественно-полезными делами - помогали пенсионерам, собирали металлолом. А на их праздничный марш приходил посмотреть весь город. Сегодня в честь столетия пионерии прошел слет школьных объединений региона. Репортаж Екатерины Васильевой.Лучшего места, чтобы собрать школьников региона в день столетия пионерии не представить. Дворец детского-юношеского творчества во Владимире старшее поколение горожан до сих пор называют Дворцом пионеров. На одной сцене - представители трех главных детских организаций: российского движения школьников, юнармии и те, кто и сегодня носит красные галстуки. С пионерами СССР их объединяют общие стремления: быть первым в своем деле и помогать другим.Дроздова Саша, школа №5 г. Владимира, Анжелп Михайлова, школа №8 г. Гусь-Хрустальный:- Недавно мы сажали деревья в парке Центральном на вишневой аллее, помогаем малоимущим, пенсионерам, животным.Иван Белов, ученик школы №2 г. Лакинска:- Мне интересна экология, улучшать экологию, убирать загрязнения и спорт. Без спорта в нашей жизни никуда.Во Владимирской области сегодня действуют порядка двухсот детских организаций. Самая масштабная и разнонаправленная стала организатором встречи. Мастер-классы от Российского движения школьников на любой вкус: юмор, тайм-менеджмент, волонтерство.Юрий Антонов, региональный координатор Российского движения школьников Владимирской области:- Я считаю, что ребенку нужно давать выбор, выбор, в какую организацию он желает вступить, то, что ему интересно, опираться на интересы детей. Появилось направление «киберспорт» - то, что интересно ребятам. То, что важно ребятам. Появилось направление «гражданская идентичность», информационное медийное направление на несколько составляющих разделилось.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:- Времена меняются, когда-то пионеры были лидерами по массовости. Это было замечательное детское общественное объединение. Оно и сейчас существует и работает успешно. Но есть и иные, которые также объединяют по интересам. И подобные слеты всегда позволяют, во-первых, познакомиться, найти своих сторонников, друзей, найти новых наставников.Продолжением слета стало праздничное шествие. От гостиницы «Заря» школьники дошли до Областного дворца культуры - под сильным дождем. Но, как говорят пионеры: будь готов! В том числе и к таким трудностям.Возможно, в следующем году среди этих транспарантов и флагов появятся атрибуты и нового молодежного движения. В Госдуму внесен законопроект о "Большой перемене". Эта организация возьмет лучший опыт своих предшественников. А возглавить ее может сам президент.Екатерина Васильева, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»