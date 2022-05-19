Они пресечены местной прокуратурой и Роспотребнадзором.

В Гороховецком районе выявлены массовые нарушения при организации питания детей. Они пресечены местной прокуратурой и Роспотребнадзором.Так, в МБОУ «СОШ №3» администрацией не ведётся контроль за температурой хранения еды в холодильниках. В ежедневном меню отсутствовала информация о массе и калорийности порции, а также суточная проба от каждой партии приготовленной пищи. На нескольких разделочных ножах не имелось маркировки, на тарелках для вторых блюд обнаружены сколы. В умывальниках отсутствовала горячая вода.В школе №1 зафиксированы аналогичные недостатки, касающиеся инвентаря и тарелок.«Добавим, что при хранении продуктов не соблюдалось товарное соседство - молочная продукция лежала вместе с капустой. В складском помещении находился лук с плесенью и гнилью», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ведомстве поясняют, что в ходе проверок нарушения при обеспечении питания детей выявлены также в следующих детских садах: №9 «Солнышко», №8 «Ласточка» и №5 «Радуга».На виновных завели пять административных дел. Руководителям внесли пять представлений. Устранение недочётов находится на контроле прокуроров.