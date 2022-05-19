Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области В Гороховце полиция завершила расследование...

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской областиВ Гороховце полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.В декабре прошлого года сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков при содействии коллег из ОГИБДД остановили автомобиль фигуранта, среди личных вещей которого обнаружили и изъяли два крупных свертка с множеством полимерных пакетиков, внутри которых находился неизвестный порошок белого цвета.Согласно проведенной экспертизе, мужчина перевозил синтетический наркотик, расфасованный на одноразовые дозы, общей массой 269,94 грамма.Обвиняемый получил в одном из мессенджеров информацию о нахождении оптового тайника с наркотическим средством и, забрав «закладку», должен был распространить расфасованный уже на одноразовые дозы наркотик на территории области.Мужчина свою вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.