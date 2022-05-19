Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области
В Гороховце полиция завершила расследование...
Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области
В Гороховце полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
В декабре прошлого года сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков при содействии коллег из ОГИБДД остановили автомобиль фигуранта, среди личных вещей которого обнаружили и изъяли два крупных свертка с множеством полимерных пакетиков, внутри которых находился неизвестный порошок белого цвета.
Согласно проведенной экспертизе, мужчина перевозил синтетический наркотик, расфасованный на одноразовые дозы, общей массой 269,94 грамма.
Обвиняемый получил в одном из мессенджеров информацию о нахождении оптового тайника с наркотическим средством и, забрав «закладку», должен был распространить расфасованный уже на одноразовые дозы наркотик на территории области.
Мужчина свою вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.