18 мая в 9 вечера в Киржаче в микрорайоне Шелковый комбинат произошел пожар в многоквартирном жилом...

18 мая в 9 вечера в Киржаче в микрорайоне Шелковый комбинат произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Прибрежный квартал, 3.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия незамедлительно. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из квартиры на 2-м этаже 5-этажного дома. Спасатели сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали горение постельных принадлежностей на площади 2 кв. м.К сожалению, на пожаре погибла женщина 1935 г.р. Из подъезда эвакуировано 6 человек. На пожар привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото с места происшествия: https://33.mchs.gov.ru/