Совята появились на свет в искусственных домиках, потому что совы не умеют вить гнёзда. Квартирный...

Совята появились на свет в искусственных домиках, потому что совы не умеют вить гнёзда. "Квартирный вопрос" нередко помогают решить люди, строя для птиц что-то вроде гигантских "скворечников".В начале мая в шестнадцати дуплах на территории Клязьминского заказника орнитологи обнаружили целых три семейства сычей. Их решили "окольцевать" - на лапки совят вешают кольца с номерами, чтобы отследить места гнездования, маршруты перемещений и в целом больше узнать об образе жизни краснокнижных особей. Кольцевание - метод наблюдения за представителями редких видов птиц. Самое сложное в процессе - достать птенцов из совятника, который, как правило, крепится на высоте не меньше пяти метров, и не подхватить от птиц какую-нибудь инфекцию. После кольцевания совят возвращают в дупло. Процедура никак их не травмирует. Мать продолжает кормить потомство до тех пор, пока малыши не расправят крылья.