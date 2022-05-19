Сегодня, 19 мая, в Коврове в очередной раз загорелся нежилой дом на улице Октябрьской, в народе...

Сегодня, 19 мая, в Коврове в очередной раз загорелся нежилой дом на улице Октябрьской, в народе именуемый «пятым домом». О пожаре стало известно примерно в 7 утра. По информации ковровских пожарных, загорелся мусор внутри здания, сообщает инфопортал "Город.Ковров".Несмотря на то, что площадь пожара относительно небольшая, условия работы были непростые: закрытый вход, полов и стен практически нет, только кирпичный каркас снаружи. Горит мусор, перекрытия обрушились.Информации о жертвах и пострадавших нет.Общая площадь возгорания составила 100 кв. метров, для тушения было задействовано 3 автоцистерны и автоколенчатый подъёмник. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Фото: Город.Ковров.ru