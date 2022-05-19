Ковровская прокуратура совместно со специалистами Росреестра провели проверку исполнения...

Ковровская прокуратура совместно со специалистами Росреестра провели проверку исполнения природоохранного законодательства, в ходе которой выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов в восточной части города Коврова.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, свалка площадью свыше 4900 кв.м. находится как в административных границах города, так и на территории ГКУ «Ковровское лесничество» Департамента лесного хозяйства Владимирской области.На протяжении длительного времени меры, направленные на ликвидацию указанной свалки, администрацией города Коврова и органами управления лесным хозяйством не принимались.В суд было предъявлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова, Департамента лесного хозяйства и ГКУ «Ковровское лесничество» организовать сбор и вывоз коммунальных отходов с указанной свалки.Решением Ковровского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Не согласившись с данным решением, ответчики оспорили его во Владимирский областной суд.По результатам рассмотрения апелляционных жалоб решение Ковровского городского суда оставлено без изменения.Фактическое устранение нарушений контролируется городской прокуратурой.Фото: https://pixabay.com/ru/