Ещё три населённых пункта Владимирской области объявлены неблагополучными по бешенству. Заражённые...

Ещё три населённых пункта Владимирской области объявлены неблагополучными по бешенству. Заражённые животные выявлены в деревнях Теренино Селивановского района, Октябрьская - в Вязниковском и в ковровских Двориках. Специалисты проводят плановую бесплатную вакцинацию домашних питомцев, однако в половине случаев носителями вируса оказываются дикие животные. В Ивановской области, в лесах разложили более ста тысяч специальных приманок с вакциной от бешенства. Репортаж наших ивановских коллег.Прививочная кампания против бешенства диких плотоядных животных стартовала по всему региону. Вакцинацию проводят с помощью специальных приманок, которые раскладывают по опушкам лесов.Алексей Мудрин, начальник Ивановской городской станции по борьбе с болезнями животных:– На норных участках обитания лисиц и енотовидных собак в радиусе 500 метров, либо же из расчета 25 брикетов на 1 квадратный километр.Благодаря своему составу съедобная прививка "рабистав" привлекает животных и, что немаловажно, в ожидании хищников не теряет свои лечебные свойства на протяжении долгого времени и при любой погоде. Брикет состоит из специальной смеси мясокостной муки, говяжьего жира и парафина, а главный ингредиент - спрятан внутри.Анна Кириллова, ведущий ветеринарный врач противоэпизотического отдела ивановской городской станции по борьбе с болезнями животных– Внутри капсула с вакциной. Когда животное раскусывает, вакцина попадает внутрь животного и через три недели у животного формируется иммунитет к бешенству, который сохраняется в течение года.В ближайшее время несколько десятков групп ветеринаров разложат по всему региону 104 тысячи брикетов. А через две недели проведут контрольный обход для учета съеденной вакцины.Евгений Курочкин, начальник службы ветеринарии Ивановской области:– Задействованы у нас все наши подведомственные учреждения - 10 станций по борьбе с болезнями животных. Вакцинация проводится во всех районах Ивановской области совместно с охотопользователями, с охотоведами, егерями.В 2020 году в Ивановской области было выявлено 10 очагов бешенства, в двадцать первом – 11, а в этом году еще не было зафиксировано ни одного случая. Второй этап вакцинации диких животных запланирован на осень - сезон активной миграции хищников.