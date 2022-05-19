От стоимости коммунальных услуг до денежной компенсации за землю для многодетных. С такими...

От стоимости коммунальных услуг до денежной компенсации за землю для многодетных. С такими вопросами жители региона пришли на личный приём к Владимиру Киселёву, первому заместителю секретаря регионального отделения "Единой России", председателю Заксобрания области.Для удобства заявителей видеосвязь была обеспечена из общественной приёмной регионального отделения партии "Единая Россия". Ослабить условия для получения субсидии на оплату коммунальных услуг попросил Владимир Сёмин, председатель Ассоциации владимирских пенсионеров. Предложение - предоставлять компенсацию, если плата за ЖКХ превышает 15 процентов дохода семьи. Прозвучало на приёме и предложение предоставлять многодетным деньги вместо земельных участков, чтобы у семей была альтернатива. Как отметил председатель ЗС, этот вопрос уже в центре внимания рабочей группы регионального парламента.Владимир Киселёв, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного Собрания области:- Очень мало частных вопросов. Людей, граждан начали интересовать вопросы, касающиеся большого числа жителей Владимирской области. Это очень здорово. Люди думают не только о проблемах своих личных, о каких-то проблемах рядом с их подъездом, рядом с их домом, а в целом, вопросы, касающиеся большого числа жителей нашего региона.