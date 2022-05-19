На связи Владимир Киселев. Спикер областного парламента провел прием граждан. С какими вопросами на этот раз обратились жители? Владимир Киселев провел очередной личный прием гражданСпикер

На связи Владимир Киселев. Спикер областного парламента провел прием граждан. С какими вопросами на этот раз обратились жители? Владимир Киселев провел очередной личный прием гражданСпикер ЗС Владимир Киселев провел майский прием граждан в онлайн формате. Обсуждали монетизацию земли, выделяемой многодетным семьям, и субсидирование коммуналки для малоимущих. Один из респондентов задал вопрос о возможности снижения процентного