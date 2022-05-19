В Белом доме обсудили вопросы участия региона в федеральном конкурсе Туристский код центра...

В Белом доме обсудили вопросы участия региона в федеральном конкурсе "Туристский код центра городов". Владимир, Муром и Суздаль хотят получить финансовую поддержку своих проектов. Подробности у Евгения Беляева.Для участия в нацпроекте Ростуризм со всей страны отберет не более 30-ти муниципальных образований. Владимир, Муром и Суздаль готовятся войти в это число, прорабатывают свои презентации. Цель конкурса - привлечь в исторические города России дополнительные потоки туристов, увеличить продолжительность времени их пребывания.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы, вроде, декларируем: "Итак, мы все посчитали, и нам нужны туристы в будние дни, но что ж им такое предложить-то в будние дни?" И тогда понятно. Отлично. И тогда мы турпоток можем увеличить не за счет плотности выходных, а за счет того, что какие-то детские фестивали, какие-нибудь школьные можно организовывать, условно.Суздаль через два года отметит свое 1000-летие. В проекте благоустройства города - открытие водного маршрута по Каменке; здесь туристы смогут попробовать себя в серфинге с веслом. Во Владимире собираются создать новые пешеходные маршруты. На Родине Ильи Муромца в планах - ремонт исторических зданий. Примерная стоимость каждого проекта - 150 миллионов рублей. Эксперты считают, у заявок городов тридцать третьего региона хорошие шансы получить федеральную поддержку.Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Мне очень импонирует та парадигма, которую продвигает Александр Авдеев в рамках развития именно туристического направления наших городов. И тема, связанная с историческим кодом города, достаточно важная история, которая должна отразить суть города, ту эпоху, которую он представляет, и тот стиль, который представляет город для жизни как для самих жителей, так и для гостей.Алена Август, бизнес-эксперт, политолог:- Я уверена, что Владимирской области в числе первых нужно быть в этом конкурсе, потому что сам по себе регион представляет такую историческую жемчужину и нуждается лишь в небольшой маркетинговой переупаковке своего туристического бренда. Ну, его нужно слегка обновить...В прошлом году представители Владимирской области не попали в финальный список. Как отметил глава региона Александр Авдеев, регион должен активнее участвовать в таких федеральных проектах. Особенно в тот момент, когда внутренний туризм становится реальной отраслью экономики.Евгений Беляев, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”