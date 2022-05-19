Новый вид поддержки владимирцев введут с 2023 года.

Во Владимирской области семьям, в которых есть дети-студенты, сохранят статус многодетных. Всего в регионе насчитывается 1508 таких пар. Новый вид поддержки владимирцев введут с 2023 года.Вопрос обсуждался на профильном комитете Законодательного собрания. Депутаты рекомендовали утвердить законопроект. По оценкам департамента социальной защиты населения на эти цели потребуется 78 млн рублей.Напомним, что многодетные имеют льготы на проезд, лекарства, дошкольное образование, питание, оплату ЖКУ. Всего в 33-ем регионе 14 тысяч таких семей, из которых около 10 тысяч имеют статус малообеспеченных.