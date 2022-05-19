Ей грозит до 6 лет колонии.

Бывшей главной управляющей директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» грозит шесть лет тюрьмы. Она обвиняется в совершении коррупционного преступления.По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2021 она, не ставя в известность работодателей, выписывала себе премии по 45 тысяч рублей в месяц. За семь месяцев должностное лицо присвоило 315 тысяч рублей.«Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым «ЕРИЦ Владимирской области» ущерб на вышеуказанную сумму», - пришли к выводу в прокуратуре Владимирской области.На этапе следствия Станкевич отрицала причастность к совершению приступления. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения.Ранее мы сообщали, что