Во Владимире прошла эвакуация гостиницы «Золотое кольцо». По словам очевидцев, на месте работают...

Во Владимире прошла эвакуация гостиницы «Золотое кольцо».По словам очевидцев, на месте работают сотрудники МЧС, у здания стоит пожарная машина. Однако точно известно, что причина эвакуации – не возгорание. По предварительным данным, неизвестные сообщили о минировании гостиницы, сообщает официальный телеграм-канал "День во Владимире".Подробности происшествия уточняются.Фото: https://t.me/vladday33