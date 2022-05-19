Из-за сообщения о минировании здания во Владимире эвакуировали гостиницу «Золотое кольцо» днем четверга, 19 мая. Сотрудники органов не обнаружили на месте взрывное устройство, сообщили

Из-за сообщения о минировании здания во Владимире эвакуировали гостиницу «Золотое кольцо» днем четверга, 19 мая. Сотрудники органов не обнаружили на месте взрывное устройство, сообщили очевидцы. После звонка или письма на электронную почту, как это обычно происходит, в здании на улице Чайковского началась эвакуация. Около 12:00 по отработанным алгоритмам на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, МЧС