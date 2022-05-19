Подрядчик продолжает возводить детскую площадку.
Во Владимире завершается второй этап благоустройства сквера у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
На первом этапе подрядчик демонтировал старые тротуарные плиты, обустроил новые прогулочные аллеи, уличное освещение и площадку для детского городка.
«Весной у ДДюТ выровняли места под газоны и клумбы. В настоящее время ведётся строительство игровой площадки. На четырех зонах площадью 800 квадратных метров монтируют игровые и спортивные элементы, канатные и сетчатые конструкции, качели. Площадки оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, по периметру установят скамейки и урны», - добавили в горадминистрации.
Работы планируют завершить к 1 июня.