Подрядчик продолжает возводить детскую площадку.

Во Владимире завершается второй этап благоустройства сквера у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.На первом этапе подрядчик демонтировал старые тротуарные плиты, обустроил новые прогулочные аллеи, уличное освещение и площадку для детского городка.«Весной у ДДюТ выровняли места под газоны и клумбы. В настоящее время ведётся строительство игровой площадки. На четырех зонах площадью 800 квадратных метров монтируют игровые и спортивные элементы, канатные и сетчатые конструкции, качели. Площадки оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, по периметру установят скамейки и урны», - добавили в горадминистрации.Работы планируют завершить к 1 июня.