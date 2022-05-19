Мероприятие объединило 300 воспитанников образовательных организаций, а также их педагогов.

Во Владимире состоялся слёт Российского движения школьников. Он прошёл в рамках празднования 100-летия пионерии.Мероприятие объединило 300 воспитанников образовательных учреждений, а также их педагогов. Церемония открытия прошла во Дворце детского и юношеского творчества, после чего ребят ждали образовательные программы и мастер-классы. В списке: «Стресс-менеджмент», «Снятие эмоционального напряжения», «Самооценка личности», «Эмоциональный интеллект», «Формула успешного публичного выступления», «Буллинг: защити себя» и многие другие.В конце состоялось шествие от гостиницы «Заря» до Областного дворца культуры и искусства. В ОДКИ отличившуюся молодежь наградили. Завершилось мероприятие праздничным концертом.