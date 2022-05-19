В областном центре, на стадионе Торпедо прошел турнир по мини-футболу среди трудных подростков....

В областном центре, на стадионе "Торпедо" прошел турнир по мини-футболу среди "трудных подростков". Почти 100 ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних продемонстрировали мастерство владения кожаным мячом.Соревнования традиционно проходят в рамках акции регионального управления МВД "Подросток". В этом году за кубок победителя боролись двенадцать команд из разных районов Владимирской области. Победили ребята из Муромского района, но памятные подарки достались всем участникам. Как заявили организаторы соревнований, неформальное общение с полицейскими и сверстниками во время игры благоприятно влияет на "трудных ребят" и помогает их воспитанию.