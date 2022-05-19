Сегодня, 19 мая, в половине восьмого утра в районе дома № 17 на улице Гагарина во Владимире...

Сегодня, 19 мая, в половине восьмого утра в районе дома № 17 на улице Гагарина во Владимире водитель автобуса «Мерседес», двигаясь по направлению в сторону улицы Большая Московская, допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд», который двигался на разрешающий сигнал светофора.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, его несовершеннолетний пассажир и пассажир автобуса.В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.Фото: пресс-службы УМВД по Владимирской области