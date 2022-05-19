Во Владимире сегодня пройдет слёт активистов регионального отделения Российского движения...

Во Владимире сегодня пройдет слёт активистов регионального отделения Российского движения школьников. Он посвящен столетию пионерской организации.Традиции пионерии в России частично унаследовали юнармейцы и РДШ. В региональной организации состоят две с половиной сотни детских организаций. В десять утра во Дворце Творчества юных начнут работу образовательные площадки, а в час дня семьсот участников слёта пройдут колонной от Садовой площади до Областного дворца культуры, где пройдет заключительная церемония. На время шествия - с половины первого и до 14.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина, от улицы Офицерской через перекресток с Диктора Левитана и до улицы Красной.