Авария с участием рейсового автобуса №17 и легкового автомобиля произошла во Владимире на улице Гагарина утром четверга, 19 мая. В результате ДТП пострадали трое человек, сообщили в

Авария с участием рейсового автобуса №17 и легкового автомобиля произошла во Владимире на улице Гагарина утром четверга, 19 мая. В результате ДТП пострадали трое человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автобуса Mercedes, который проехал на красный сигнал светофора и врезался в легковой Ford. Водитель легкового автомобиля, его