Авария с участием рейсового автобуса №17 и легкового автомобиля произошла во Владимире на улице Гагарина утром четверга, 19 мая. В результате ДТП пострадали трое человек. По предварительной

Авария с участием рейсового автобуса №17 и легкового автомобиля произошла во Владимире на улице Гагарина утром четверга, 19 мая. В результате ДТП пострадали трое человек. По предварительной информации полиции, авария произошла по вине водителя автобуса Mercedes, который проехал на красный сигнал светофора и врезался в легковой Ford. Водитель легковушки, его несовершеннолетний пассажир и пассажир автобуса