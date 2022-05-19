На территории владимирского лесного парка Дружба открылся кольцевой экологический маршрут. Его...

На территории владимирского лесного парка "Дружба" открылся кольцевой экологический маршрут. Его назвали "Тропа Дружбы". Чем он уникален и что можно встретить по дороге? - расскажет Екатерина Васильева.Несколько приветственных слов и все уже в рабочих перчатках. Масштабы парка "Дружбы" требуют оперативной уборки. Только на первый взгляд здесь чисто. В лесном массиве, куда так любят прятаться шашлычники, залежи мусора.Юлия Юрова, преподаватель Юридического института:– Сейчас там нашли склад целый с мусором .Очень много . Там и стеклянные бутылки и пластмассовые бутылки. И даже железяки от кровати. Скорее всего, тут шашлыки часто делают и оставляют после себя такой мусор. Можем даже показать, вот это мы нашли буквально за пять минут, нет вру, за пятнадцать вот столько мы насобирали мусора .И я вам немного еще положу.Международная природоохранная акция "Марш парков" во владимирской "Дружбе" проходит седьмой год. Бок о бок отходы собирают и школьники, и студенты, и сотрудники самых разных предприятий города. В этот раз участникам повезло: совместили полезное... с полезным. В парке "Дружба" открылась экотропа.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области:– У нас на территории Владимирской области на сегодняшний день расположено 110 особо охраняемых природных территорий регионального значения. На сегодняшний день разработано 12 экологических маршрутов . И сегодня один из них мы открывает.Кольцевой маршрут проходит по ключевым ландшафтам парка. На стендах - самое интересное о его обитателях.Ирина Митюшина, ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий:– В связи с тем,что в весенний период у нас цветет хохлатка, такое растение,кормовое растение очень редкой бабочки мнемозины. Сейчас цветение идет активно ,поэтому бабочка уже вылетела и она как раз питается.Конечно, главная удача встретить в парке " Дружба" лосей. Счастливчиками смогут смело назвать себя и те, кто увидел краснокнижного грызуна - орешниковую соню. На стендах все редкие обитатели флоры и фауны подписаны красным. Протяженность экотропы - больше шести километров и если быть внимательными, встреча с братьями нашими меньшими неизбежна. И если рядом окажется мусор, обязательно прихватите его с собой.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести "Владимир"