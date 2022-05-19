Решениями суда распространение указанной информации на территории РФ запрещено.

Ленинский районный суд заблокировал 10 сайтов с анкетами российских военных, погибших на Украине.Ранее сообщалось, что военные прокуроры, сидя в интернете, несколько порталов, содержащих информацию о потерях Вооруженных сил РФ на территории сопредельного государства. На ресурсах опубликованы имена, анкеты, а также персональные данные убитых военнослужащих.В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием ограничить доступ к указанным сведениям. Судом установлено, что они используются в целях создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.Решением суда распространение информации на территории РФ запрещено.