Предполагается, что охват летней оздоровительной кампании составит 52 тысячи детей.

Во Владимирской области 23 загородных лагеря вошли в программу «детского кэшбэка». Об этом рассказала директор департамента образования Светлана Болтунова.Всего в 2022 году на организацию отдыха школьников в региональном бюджете предусмотрено 515,5 млн рублей. На оздоровительную кампанию для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей направят почти 214 млн рублей.«В городах и районах на организацию каникулярного отдыха предусмотрено более 190,2 млн рублей», - уточнила Светлана Анатольевна.Она добавила, что отдельное внимание летом будет уделяться патриотическому воспитанию. Исполнение гимна России и поднятие государственного флага станут традиционными мероприятиями.Предполагается, что охват составит 52 тысячи детей. Планируется открыть 27 загородных оздоровительных лагерей, организовать 346 мест дневного пребывания и пять лагерей труда и отдыха. Кроме того, будет проведена 121 профильная смена.Юные владимирцы также отправятся в санатории Ивановской области и Краснодарского края. Всего в санаторно-курортные организации планируется направить 5,3 тысяч подростков, 550 человек – на черноморское побережье.Добавим, что до 31 августа при оплате путёвки картой МИР возвращается 50% от её стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию. Актуальный список организаций-участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов доступен на сайте мирпутешествий.рф. К проекту уже присоединилось 23 владимирских учреждения, ещё два готовят документы.«Режим коронавирусных ограничений снят. Возобновлена 100%-ая заполняемость отрядов, разрешены экскурсии и массовые мероприятия, но максимально на открытом воздухе. Большое внимание будет уделяться обработке помещений, соблюдению гигиенических требований. Персонал пищеблоков также будет проходить тестирование на ковид», – подчеркнула Светлана Болтунова.Летняя оздоровительная кампания стартует 2 июня.