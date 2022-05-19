На федеральной автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области начались работы...

На федеральной автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области начались работы по устройству слоев износа. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород". В 2022 году замену изношенного покрытия проведут на 35 километрах дороги от Веригино до Красного Эха (км 312 – км 332) и на обходе Гусь-Хрустального (км 349 – км 365).До 30 сентября на этих участках введены временные ограничения движения. Для проведения работ проезжую часть сузят, при необходимости движение встречных потоков транспорта отрегулируют в реверсивном режиме.Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.Работы будут выполняться на отрезках протяженностью до одного километра.Фото: https://msk-nnov.rosavtodor.ru/