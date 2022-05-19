Метод позволит обеспечить 100%-ую достоверность информации о состоянии полигонов ТКО.

Мусорные полигоны Владимирской области при помощи дронов прошли лазерное сканирование. Информацией об этом поделились пресс-службе ППК Российский экологический оператор.Всего организация намерена охватить более 500 действующих российских свалок. Цель проекта - построение трёхмерных цифровых моделей объектов.«Метод позволит обеспечить 100%-ую достоверность информации о состоянии полигонов ТКО», - сообщает генеральный директор компании Денис Буцаев.Облёты проведены над 46-ю территориями во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областях.