Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил о пропаже 12-летнего мальчика Никулина Максима. С...
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил о пропаже 12-летнего мальчика Никулина Максима. С 18 мая 2022 года его местонахождение неизвестно.
Максим проживает в городе Александрове Владимирской области.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.
Был одет: чёрно-белая куртка, синие джинсы, белые кроссовки.
С собой: предположительно чёрный рюкзак.
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области