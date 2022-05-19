Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил о пропаже 12-летнего мальчика Никулина Максима. С...

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил о пропаже 12-летнего мальчика Никулина Максима. С 18 мая 2022 года его местонахождение неизвестно.Максим проживает в городе Александрове Владимирской области.Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.Был одет: чёрно-белая куртка, синие джинсы, белые кроссовки.С собой: предположительно чёрный рюкзак.Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области