Подрядчики уложат слои износа на 35 километрах автомагистрали.

Во Владимирской области Р-132 «Золотое кольцо» начался ремонт дорожного полотна. Подрядчики уложат слои износа на 35 километрах автомагистрали. Из-за проведения работ до 30 сентября на отдельных участках вводятся временные ограничения для проезда транспорта.Автобан заасфальтируют на обходе Гусь-Хрустального и вблизи посёлка Красное Эхо. Из-за сужения трассы трафик будет регулироваться в реверсивном режиме. Скорость движения ограничат до 50 км/ч.«Специалисты отфрезеруют старый асфальт, уложат 4-х сантиметровый защитный слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона, нанесут разметку из термопластика и восстановят обочины», — рассказали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».Водителей просят заранее выбирать маршрут при планировании поездок.