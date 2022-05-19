В этом году на организацию отдыха детей и подростков из областного бюджета выделено более...

В этом году на организацию отдыха детей и подростков из областного бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Помимо этого 70 миллионов направят на укрепление материально-технической базы самих летних лагерей.Особенность оздоровительной кампании этого года – снятие режима ограничений, подчеркнула Светлана Болтунова, директор департамента образования. Будет возобновлена 100- процентная наполняемость отрядов, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе, экскурсии. К открытию готовят 27 загородных оздоровительных лагерей. В соответствии с постановлением главы региона доля родительской платы за путевку должна составлять не более 20 процентов стоимости. Оздоровительная кампания стартует 2 июня. Всего этим летом в лагерях области смогут отдохнуть более 50 тысяч детей.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:– Средства будут направлены на то чтобы наши дети хорошо отдохнули летом, но не просто отдохнули, а у них был интересный досуг, с развивающими программами, с очень интересными встречами и чтобы они отдохнув летом и чтобы они с новыми силами пришли учиться 1 сентября уже в новом учебном году.