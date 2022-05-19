В законную силу вступил приговор Александровского городского суда в отношении Александра...

В законную силу вступил приговор Александровского городского суда в отношении Александра Омельченко. Его признали виновным в руководстве преступного сообщества, в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.Стало известно, что осужденный руководил структурным подразделением, входящим в преступное сообщество, которое в период до 20 февраля 2020 года действовало на территориях Москвы, Московской, Ивановской и Владимирской областей. Преступник осуществлял незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.В состав преступного сообщества входило более 10 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры.Из незаконного оборота было изъято более тонны наркотических средств, а также прекурсоры, химические вещества общей массой около 10 тонн и лабораторное оборудование.Мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью.В процессе предварительного следствия обвиняемый дал подробные показания об известных ему обстоятельствах деятельности преступного сообщества, раскрыл схемы деятельности подпольных лабораторий по производству наркотических средств, а также сообщил правоохранительным органам о месте расположения тайника с наркотическим средством весом около 20 кг, в результате чего наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/