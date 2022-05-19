В условиях санкций отечественные машиностроители все меньше рассчитывают на западных партнеров,...

В условиях санкций отечественные машиностроители все меньше рассчитывают на западных партнеров, потому местные производства нацелены на скорое замещение импорта. И здесь «Муроммашзавод» - пример наиболее активной работы. Завод уже подписал ряд соглашений с крупными предприятиями страны. Кристина Иванова продолжит.- Они востребованы. Опять же раньше это поставлялось из европейских стран.- Тоже импортозамещение?- Да, совершенно верно.В инженерно-техническом центре «Муроммашзавода» демонстрируют новые проекты - амбициозные отечественные разработки на смену ввозимым с запада. Последние испытания проходит электроусилитель руля - с такими показателями работы, которых не добились больше нигде.Алексей Костаков, заместитель генерального директора АО ПО «Муроммашзавод»:- Сейчас в данный момент созданы опытные образцы, которые проходят проверку в нашем офисе в Томске, на стендах. И в ближайшее время будут поставляться заказчику.На заводе говорят, это не просто необходимый в условиях санкций компонент. Такие технологические решения переводят всё отечественное машиностроение на новый уровень. В 21 году «Муроммашзавод» начал реализацию комплексного инвестиционного проекта. По нему в Муроме должен начаться крупносерийный выпуск абсолютно оригинальной для нашей страны продукции для отраслей промышленности. И процесс идет. Динамично, на современном оборудовании. Здесь, в контрольно-измерительной лаборатории, каждое новое изделие проверяет вот эта машина. Оптический зонд быстро и предельно точно проводит измерения форм, углов и даже шероховатостей поверхности.Дмитрий Смирнов, главный метролог АО ПО «Муроммашзавод»:- То есть те измерения, которые невозможно произвести ручным инструментом. Здесь у нас представлен корпус специальный, который производится на новом высокоточном оборудовании. Для его контроля необходимо оборудование с еще более высокой точностью.Общий объем инвестиций (частных и бюджетных) на первом этапе - более трех миллиардов рублей. «Муроммашзавод» создает комплектующие для автомобилей, станков, астрофизических приборов, технику для военно-промышленного комплекса. Осваивается производство для нужд электромашиностроения.Сергей Баранов, первый заместитель генерального директора АО ПО «Муроммашзавод»:- Все электробусы, которые сейчас ездят на мостах немецкого производства, скоро будут ездить на наших. Сегодня вы видели ряд деталей, которые уже делаются для этого моста. К концу года он будет здесь собран. Наша совместная работа - работа собственников, руководителей, рабочих, инженеров - позволяет добиваться очень хороших результатов, востребованных в стране.На заводе трудятся порядка шестисот человек. Но новые линии требуют увеличения штата. Совместно с вузами здесь проводится подготовка кадров для собственного производства. Конкурентная мехатроника требует не только новейших технологий, но специалистов, умеющих их применить.Кристина Иванова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир".