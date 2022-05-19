О его судьбе ничего неизвестно с 18 мая. Добровольцы ПСО просят помощи в установлении местонахождения ребенка.

В Александрове пропал 12-летний Максим Никулин. Об этом сообщили волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».О его судьбе ничего неизвестно с 18 мая. Добровольцы ПСО просят помощи в установлении местонахождения ребенка.Рост школьника - 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы чёрные , глаза карие. Подросток был одет в чёрно-белую куртку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой имелся чёрный рюкзак.Всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.