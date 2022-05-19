Похолодание ожидается в отдельных районах региона. Конкретные территории синоптиками не уточняются.

Во Владимирской области на ближайшие три дня прогнозируются ночные заморозки. Об этом сообщает данным Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С 20 по 23 мая температура воздуха по ночам и утром будет достигать -2 градусов. Похолодание ожидается в отдельных районах региона. Конкретные территории синоптиками не уточняются. Днём воздух прогреется в среднем до +12, осадков не ожидается.Ранее сообщалось, что