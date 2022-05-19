По состоянию на 19 мая в медорганизациях региона действуют 145 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 19 мая в медорганизациях региона действуют 145 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,1 процента из них занято (122), свободны 23 койки.146609 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 49 человек.За период наблюдения в области отмечено 3458 летальных случаев, за сутки – 1 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 мая 2022 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 16 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/