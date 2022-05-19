Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства...

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства подростка.По версии следствия, как мы уже сообщали, 29 декабря прошлого года 41-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 14-летнему племяннику своей жены больше ста ножевых ранений. После этого вместе со своим знакомым он расчленил тело, разложил по пакетам и вывез в Суздальский район.Как отмечают в региональном Управлении Следственного Комитета, вину обвиняемые признали полностью. Убийце грозит тюремный срок до пятнадцати лет, его подельнику - до двух лет. Дело направлено во Фрунзенский районный суд.