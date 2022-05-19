Управление гражданской защиты города Владимира сообщило о неблагоприятных погодных явлениях. По...

Управление гражданской защиты города Владимира сообщило о неблагоприятных погодных явлениях.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в отдельных районах Владимирской области в период с 20 по 23 мая в ночные и утренние часы ожидаются заморозки с температурой от 0 до -2 градусов, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Фото: https://pixabay.com/ru/