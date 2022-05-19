ОАО «Камешковское АТП» информирует о возобновлении рейсов с 1 июня 2022 года по следующим...

ОАО «Камешковское АТП» информирует о возобновлении рейсов с 1 июня 2022 года по следующим маршрутам:№ 526 — «Ковров — Камешково — Суздаль»Отправление из Коврова в 10.10 (прямое направление);Отправление из Камешково в 11.00 (прямое направление), 13.00 (обратное направление).Отправление из Суздаля (обратное направление) - 12.05№ 155 — «Камешково — Ковров»Отправление из Коврова в 13.55.№ 178 — «Камешково — Владимир»Отправление из Камешково - 09.35.Заезд во Второво в 10.03.Отправление из Владимира в 11.35.Отправление из Камешково в 15.15.Заезд во Второво - 15.43.Отправление из Владимира - 16.50.Остальные рейсы будут действовать в обычном режиме.Фото: пресс-служба областной администрации