ОАО «Камешковское АТП» информирует о возобновлении рейсов с 1 июня 2022 года по следующим...
ОАО «Камешковское АТП» информирует о возобновлении рейсов с 1 июня 2022 года по следующим маршрутам:
№ 526 — «Ковров — Камешково — Суздаль»
Отправление из Коврова в 10.10 (прямое направление);
Отправление из Камешково в 11.00 (прямое направление), 13.00 (обратное направление).
Отправление из Суздаля (обратное направление) - 12.05
№ 155 — «Камешково — Ковров»
Отправление из Коврова в 13.55.
№ 178 — «Камешково — Владимир»
Отправление из Камешково - 09.35.
Заезд во Второво в 10.03.
Отправление из Владимира в 11.35.
Отправление из Камешково в 15.15.
Заезд во Второво - 15.43.
Отправление из Владимира - 16.50.
Остальные рейсы будут действовать в обычном режиме.
Фото: пресс-служба областной администрации