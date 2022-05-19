Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировался на отметке сорок...
<a href="https://33live.ru/novosti/19-05-2022-zhdat-li-novoj-volny-covid-19-rasskazala-predstavitel-rospotrebnadzora-vladimirskoj-oblasti-yuliya-karkavanidi.html" target="_blank">Ждать ли новой волны COVID-19, рассказала представитель Роспотребнадзора Владимирской области Юлия Каркаваниди</a> - Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировался на отметке сорок...
[url=https://33live.ru/novosti/19-05-2022-zhdat-li-novoj-volny-covid-19-rasskazala-predstavitel-rospotrebnadzora-vladimirskoj-oblasti-yuliya-karkavanidi.html]Ждать ли новой волны COVID-19, рассказала представитель Роспотребнадзора Владимирской области Юлия Каркаваниди[/url] - Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировался на отметке сорок...