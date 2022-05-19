Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировался на отметке сорок...

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировался на отметке сорок заболевших в день. Ждать ли новой волны COVID-19 и какие санитарные требования предъявляет Роспотребнадзор к проведению школьных госэкзаменов в этом году? Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала официальный представитель регионального управления ведомства Юлия Каркаваниди.