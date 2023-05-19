20 мая во Владимире перекроют Лыбедскую магистраль.
Напомним, 20-го мая в областном центре пройдёт...
20 мая во Владимире перекроют Лыбедскую магистраль.
Напомним, 20-го мая в областном центре пройдёт 10-й юбилейный «Зелёный марафон».
В 10:00 стартует детский забег на 500 метров, а в 10:30 на дистанцию в 4,2 км выйдут бегуны и поклонники скандинавской ходьбе. В 11:00 анонсируется массовый забег на 10 км. Награждение будет чуть поже.
В связи с этим спортивным праздником 20-го мая Лыбедскую магистраль частично перекроют.
В администрации Владимира предупреждают, что участок от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе перекроют с 8:00 до 14:00.
Варианты объезда - по улицам Луначарского, Горького и Мира.
Владимирским водителям напоминают, что следует заранее выбирать альтернативный путь.
Фото: greenmarathon.sberbank.ru/