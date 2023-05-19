20 сотрудников МЧС ликвидировали пожар в центре Владимира. В ночь на19 мая 2023 года в Главное...

20 сотрудников МЧС ликвидировали пожар в центре Владимира.В ночь на19 мая 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома в центре города Владимира, на улице Садовая, дом 26. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение кровли дома. Предварительная площадь пожара 240 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекаются 6 единиц техники, 20 человек личного состава.Фото МЧС России по Владимирской области