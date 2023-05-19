21 мая 2023 года во втором дивизионе первенства России по футболу пройдут матчи девятого тура. А в...

21 мая 2023 года во втором дивизионе первенства России по футболу пройдут матчи девятого тура.А в это воскресенье во втором дивизионе первенства России по футболу пройдут матчи девятого тура.Футбольный клуб Муром, идущий на втором месте и продолжающий борьбу с Ленинградцем за попадание в ФНЛ, сыграет в Калининграде с местной Балтикой. Владимирские торпедовцы отправятся на выезд в Красноярск, где сыграют со второй командой Енисея. Черно-белые, идущие на шестом, сражаются за место в пятерке и попадание в группу «Серебро» второго дивизиона.До конца чемпионата осталось четыре тура.