Акушерский корпус «Ковровской многопрофильной городской больницы №1» не могут открыть из-за...

Акушерский корпус «Ковровской многопрофильной городской больницы №1» не могут открыть из-за нарушений и мошенничества.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 17 мая первым заместителем прокурора области - Андреем Жугиным, заместителем Губернатора области - Константином Барановым, сотрудниками регионального Министерства здравоохранения и др. проводился осмотр акушерского корпуса «Ковровской многопрофильной городской больницы № 1».Известно, что контракт (более 805 млн рублей) на реконструкцию был заключён ещё 3 года назад - в 2020-м.Ранее в ходе проверок было установлено, что подрядной организацией для отделки стен с 1-го по 5 этажи использовались отделочные панели, не соответствующие проектно-сметной документации. Почему? Вопрос остаётся открытым. Постепенно эти самые «панели» стали трескаться на всех этажах.Вчера — 18 мая 2023 года УМВД России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что многое «указывает на признаки хищения денежных средств, принадлежащих ГБУ ВО «Облстройзаказчик» в сумме более миллиона рублей».Есть ряд нареканий и к заказчику работ (ГБУ ВО «Облстройзаказчик»), который своевременно не организовал подключение здания к энергоресурсам.Не были оплачены уже выполненные работы на сумму более 296 млн рублей, в связи с чем прокуратурой области в правительство региона внесено представление.Сообщается, что проверочные мероприятия продолжаются. И по их результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения.Фото: pxfuel.com